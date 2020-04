Les adolescents ne sont pas tous férus de philosophie, loin de là et quand il s'agit de s'y coller c'est souvent au Lycée et pour avoir le bac ! La matière étant présentée (comme beaucoup d'autres) par notre bon vieux Mammouth (L'Education Nationale) comme une "prise de tête" intellectuelle obligatoire, nombre de jeunes citoyens sont "refroidis" avant même d'avoir toucher à la chose !

La philosophie n'est pourtant pas l'affaire d'une élite. On philosophe dans les campagnes, dans les villes, au passé, au présent et je l'espère, au futur. Et il n'est point nécessaire d'envisager de s'orienter vers HEC ou Sciences Po pour apprécier ce "discours de la vie" qu'est la philosophie.

Un grand bla-bla philosophique pour vous dire que certains auteurs savent transmettre leur savoir et passion avec intelligence et pédagogie. Ici, un Docteur en philosophie et un illustrateur 3D offrent un ouvrage aux allures de dessin animé sous fond d'interrogations autour des contraires : "le moi et l'autrui", "le fini et l'infini". Un livre à partir de 11 ans qui pourrait bien passer entre toutes les mains de la famille.





"Le livre des grands contraires philosophiques", Oscar Brenifier, Jacques Desprès. Editions Nathan.